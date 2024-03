Chemnitz: Neue Technik erfasst Parkplatz-Belegung

In Chemnitz wurden einige P&R-Parkplätze mit einer Technik zu Belegung der Stellflächen ausgestattet. © Stadt Chemnitz/Michaela Haustein

Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, ermöglicht es die eingebaute Technik, dass man online zum Beispiel mit dem Smartphone die Belegung der Stellflächen abrufen kann. In der Mitte der Parkflächen befindet sich nun eine Sensorik, die an einem gelben Rahmen und einem schwarzen Mittelfeld zu erkennen ist.

"Die Parkplätze sind sogenannte Park & Ride-Parkplätze, sie befinden sich an Verknüpfungsstellen zum ÖPNV. Vor allem mit Blick auf die Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 soll das dazu dienen, Gästen und Einheimischen die Nutzung von Park & Ride-Parkplätzen zu erleichtern, wenn sie den aktuellen Belegungszustand jederzeit einsehen können", berichtet ein Sprecher der Stadt Chemnitz.

Aktuell sind fünf Parkplätze mit der neuen Technik ausgestattet.

Konkret geht es um die P&R-Parkflächen an der Stollberger Straße/Südring, Wolgograder Allee/Marie-Tilch-Straße, an der Endstelle der Straßenbahnlinien 4 und 5 in Hutholz, an der Endstelle der Straßenbahnlinie 2 in Bernsdorf sowie das nördliche Parkfeld im Chemnitz Center an der Ringstraße.