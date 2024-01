So poliert die Chemnitzer Stadtverwaltung ihr Image als attraktiver Arbeitgeber auf

Chemnitz - Wie können in Zukunft neue Fachkräfte angeworben werden? Diese Frage stellte sich auch die Chemnitzer Stadtverwaltung. Mit einer neuen Imagekampagne in ihrem Karriereportal möchte sie sich dazu neu positionieren.

Neue Fachkräfte für die Stadt? Personalbürgermeister Ralph Burghart (53, CDU) stellte am heutigen Montag eine neue Imagekampagne zur Fachkräftegewinnung vor. © Maik Börner

Wie sieht diese Kampagne aus? Das Karriereportal der Stadt wurde komplett überarbeitet. Mit dem neuen bunten Design des Portals sollen die verschiedenen Berufe, die es bei der Stadt gibt, repräsentiert werden - vom Tierpfleger bis zum Sanitäter. "Wir wollen als Arbeitgeberin in der Region präsent und attraktiv sein", so Personalbürgermeister Ralph Burghart (53, CDU).

Auch die Mitarbeiter der Stadt spielten eine gewichtige Rolle in dieser Kampagne. 120 Angestellte der Stadt nahmen in Workshops und Befragungen daran teil.

Lars Ehlert (44), seit 2018 Leitstellendisponent bei der Feuerwehr, ist einer von ihnen. "Ich finde daran gut, dass die Mitarbeiter in den laufenden Prozess integriert wurden. Deswegen habe ich mich auch dazu bereiterklärt, daran mitzuwirken", sagt er.

Ab dem morgigen Dienstag werden dazu neue Werbeplakate in der Stadt zu sehen sein. Ein Imagevideo, in dem Mitarbeiter ihre Arbeit vorstellen, wurde auch produziert. Die Stadt schreibt pro Jahr mehr als 250 externe Stellen aus. Nicht alle Stellen können adäquat besetzt werden. Vor allem beim Bäderbetrieb gebe es nach wie vor Probleme. In der Stadtverwaltung sind zurzeit circa 4300 Mitarbeiter angestellt.