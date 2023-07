Stromknappheit in Chemnitz-Adelsberg - Bauherr beklagt: "Entscheider haben jahrelang geschlafen"

Chemnitz - Zu wenig Strom im Baugebiet: Der TAG24-Bericht über die Leitungsprobleme in der künftigen Arno-Holz-Siedlung im Ortsteil Adelsberg löste viele Debatten aus. Vor allem die Chemnitzer Grünen mahnen Handeln vor Ort an, um Hausbesitzer nicht in die Kostenfalle laufen zu lassen.