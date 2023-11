28.11.2023 05:59 883 Umgebaute Kreuzung sorgt in Chemnitz weiter für Ärger

Umstrittene Kreuzung in Chemnitz: Nach dem Umbau hagelt es starke Kritik an der Kreuzung Horst-/Haydnstraße. Doch in den Augen der Stadt ist sie breit genug.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Weiterer Stress um die künstlich verengte Kreuzung Horst-/Haydnstraße in Chemnitz. CDU-Stadtrat Kai Hähner (50) wünscht sich eine breitere Kreuzung in Kappel. © Kristin Schmidt CDU-Stadtrat Kai Hähner (50) möchte erneut im Rathaus nachhaken. Schon vor einem Jahr hatte der Politiker nach der Verkehrssicherheit an der umgebauten Kreuzung gefragt. Antwort aus dem Rathaus: Die Kreuzung sei breit genug, selbst für Müllfahrzeuge. Ein Zebrastreifen an der Grundschule sei in der Tempo-30-Zone nicht machbar. Gerade zu Stoßzeiten sei die Kreuzung unsicherer geworden, entgegnet Kai Hähner. "Hier wurden schon Poller umgefahren." Die Kreuzung Horst-/Haydnstraße ist zu eng geworden, sagen Anlieger und ein Stadtrat. © Ralph Kunz Er will im Rathaus nachfragen, wie sich die Verkehrssicherheit in Kappel entwickelt habe.

