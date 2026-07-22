Unterricht vorbei, Sportplatz frei: Chemnitz führt Pilotprojekt trotz Vandalismus weiter

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Die Bälle rollen weiter! Drei Chemnitzer Schulsportplätze bleiben weiterhin nachmittags für alle geöffnet - mindestens bis Ende 2026.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Die Bälle rollen weiter! Drei Chemnitzer Schulsportplätze bleiben weiterhin nachmittags für alle geöffnet - mindestens bis Ende 2026.

Der Schulsportplatz an der Martinstraße und zwei weitere Anlagen bleiben in den Ferien und auch nach Schulschluss für alle nutzbar.
Der Schulsportplatz an der Martinstraße und zwei weitere Anlagen bleiben in den Ferien und auch nach Schulschluss für alle nutzbar.  © Uwe Meinhold

Freizeitkicker und Hobby-Basketballer können seit August 2025 am Nachmittag die Sportfläche der Grundschule "Südlicher Sonnenberg", das Ballsportfeld der Marianne-Brandt-Oberschule und das Basketballfeld der Oberschule "Am Hartmannplatz" nutzen, auch in den Ferien.

Eine Anmeldung ist nicht nötig. Auch an den Wochenenden stehen die Tore offen.

Selbstverständlich war die Verlängerung nicht. Vor dem Start im August 2025 fürchtete die Stadt vor allem Ärger mit Anwohnern, Schäden und gefährlichen Unrat. Bürgermeister Ralph Burghart (56, CDU) warnte damals: "Erste Erfahrungen haben gezeigt, dass eine tägliche Reinigung wegen Müll, Fäkalien, Drogenbestecken oder Glasscherben notwendig ist."

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Tatsächlich kam es am Südlichen Sonnenberg zu Vandalismusschäden. Der Platz war allerdings schon vor dem Versuch ein Problemfall.

Zeiten und Spielregeln hängen an den drei Sportplätzen aus.
Zeiten und Spielregeln hängen an den drei Sportplätzen aus.  © Uwe Meinhold
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An der Marianne-Brandt-Schule und am Hartmannplatz lief die Öffnung dagegen ohne nennenswerten Ärger. Jetzt bekommt das Projekt ein komplettes Jahr Bewährungszeit.

Titelfoto: Uwe Meinhold (2)

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