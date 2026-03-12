2,6 Millionen Euro Kaltmiete pro Jahr! Das kostet der Ämter-Umzug in den Chemnitzer Kaufhof wirklich

Chemnitz - Seit gut einem Jahr sorgt der geplante Ämterumzug aus dem bisherigen Verwaltungszentrum Moritzhof/Alte Post für Schlagzeilen in Chemnitz . Hinter verschlossenen Türen hatte der Stadtrat im Januar 2025 beschlossen, die Verwaltung künftig im ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäude am Neumarkt unterzubringen. Jetzt liegen TAG24 erstmals die konkreten Kosten vor – und die werfen neue Fragen auf.

2025 wurde er Kaufhof-Deal besiegelt (v.l.): Investor Kurt Krieger (78), OB Sven Schulze (54, SPD) und Ex-Baubürgermeister Michael Stötzer (53, parteilos) präsentierten die Pläne. © Petra Hornig

Demnach zahlt die Stadt für das Gebäude über einen Zeitraum von 15 Jahren rund 40 Millionen Euro (2,6 Millionen Euro jährlich) Miete an die Berliner Krieger-Gruppe – Betriebskosten noch nicht eingerechnet.

Zum Vergleich: Wären die Ämter im bisherigen Verwaltungszentrum Moritzhof geblieben, hätte die Stadt nach dem günstigsten Angebot jährlich rund 2,2 Millionen Euro Miete gezahlt. Über 15 Jahre wären das etwa 31 Millionen Euro.

Das Rathaus wollte die konkreten Zahlen nicht bestätigen. "Die jährliche Kaltmiete des zukünftigen Verwaltungsstandortes liegt in einer marktüblichen Preisspanne für die innerstädtische Lage", so eine Sprecherin.

Sie nannte lediglich Mehrkosten "von etwa vier Millionen Euro auf zehn Jahre – Unterschied reiner Mietkosten ohne Berücksichtigung weiterer Faktoren."