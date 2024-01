Von wegen Sparkurs: So viel Kohle greift Chemnitz vom Bund ab

Chemnitz - Am vergangenen Donnerstag einigte sich die Ampel-Regierung auf einen Haushalt für 2024 - teils mit drastischen Spareinschnitten. Dennoch sahnt die Stadt Chemnitz Millionen an Bundeskohle ab!

So könne die Sicherung von mehr als 70 Millionen Euro zur Finanzierung des Nationalen Wasserstoffzentrums in Chemnitz als Erfolg verbucht werden. "Damit wird Chemnitz bei der Wasserstoffforschung in Europa ganz vorn mitspielen", so Müller-Rosentritt.

Der Bund stellt sechs Millionen Euro für die Sanierung des Schauspielhauses in Chemnitz bereit. © Uwe Meinhold

Durch die Haushaltskürzungen waren zunächst auch die sechs Millionen Euro für die Sanierung des Schauspielhauses in Chemnitz unklar. Nach vielen Gesprächen stand aber fest: Die Millionen-Investition vom Bund konnte gerettet werden.

Mit der Bundeskohle soll das denkmalgeschützte Gebäude umfassend saniert und barrierefrei ausgebaut werden.

Zusätzlich schießt der Bund Millionen Euro in weitere sächsische Projekte. So beispielsweise in das geplante Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) in Görlitz. Und auch in das künftige Bauforschungszentrum LAB. Hierfür gibt's 70 Millionen Euro vom Bund.

Müller-Rosentritt freute sich nach dem Haushaltsausschuss: "Ein guter Tag für Chemnitz und Sachsen."