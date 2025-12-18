Was kostet Chemnitz die Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt?

Chemnitz - Weihnachtsmärkte können nur existieren, wenn entsprechendes Personal für Sicherheit und Ordnung sorgt. Doch was kostet das eigentlich die Stadt?

Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (56, parteilos). © Ralph Kunz

Am Chemnitzer Standort sind die Personalkosten auf einem langjährigen Höhepunkt. Auch für Poller und Co. hat die Stadt einiges springen lassen.

Laut Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (56, parteilos) belaufen sich die Kosten für den Sicherheits- und Ordnungsdienst vorläufig auf 76.350 Euro.

Eine leichte Steigerung zu den vergangenen Jahren (2024: 74.280 Euro, 2023: 68.350 Euro).

Einen Anstieg gibt es auch bei den Dienststunden des Stadtordnungsdienstes: In diesem Jahr waren es 1468 Stunden.