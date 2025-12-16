Wird Schulsozialarbeit in Chemnitz zum "Schonbereich"?

Chemnitz - Kurz vor der Stadtratssitzung am Mittwoch kocht die Stimmung zur Chemnitzer Jugendhilfe noch einmal hoch.

Wenn es in Schule und Elternhaus knirscht, springen oft Projekte der Jugendhilfe ein - genau diese Angebote stehen in Chemnitz jetzt wegen der Sparpläne auf dem Prüfstand. © Kristin Schmidt

Monatelang stand im Raum, dass bei den freien Trägern rund 1,6 Millionen Euro fehlen. Inzwischen hat das Rathaus auf den öffentlichen Druck reagiert und will nur noch vier Projekte nicht weiter fördern.

Doch die pauschale Haushaltssperre von fünf Prozent auf alle Bereiche der Stadtverwaltung bleibt.

Der Stadtschülerrat stellt sich offen hinter den am Mittwoch von Linken und Grünen per Ratsantrag geforderten "Schonbereich". "Die Schulsozialarbeit als Teil der Jugendhilfe steht aktuell an vielen Schulen mit jeder Haushaltssperre auf der Kippe - das muss sich ändern", fordert Vorsitzende Bára Stahlová.

Ihr Vize Til Ahnert (17) warnt, Sparmaßnahmen dürften nicht gerade die Strukturen treffen, "die einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung von Suiziden leisten und Jugendliche auffangen, die keine Perspektive mehr für sich sehen".