Weniger Bürokratie, schneller bauen? Bauturbo-Beschluss im Chemnitzer Stadtrat umstritten

Chemnitz - Führt Chemnitz den sogenannten Bauturbo ein? Darüber entscheidet am Mittwoch der Stadtrat. Eigentlich geht es um schnelleres Bauen und weniger Bürokratie. Doch kurz vor dem Beschluss sorgt ausgerechnet ein Fall aus der Hauboldstraße für Wirbel: Kann ein umstrittenes Mehrfamilienhaus nachträglich legalisiert werden?

In der Hauboldstraße leben die Nachbarn eines Mehrfamilienhauses mit "vollendeten Tatsachen". © Kristin Schmidt

Das Haus ist längst gebaut, seit Juli 2025 bezogen. Nach Angaben der Stadt entspricht das Vorhaben aber weder dem Bebauungsplan noch den eingereichten Bauvorlagen.

Zwar erließ die Stadt eine Nutzungsuntersagung, doch die scheiterte im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht - nicht, weil das Haus damit automatisch legal wäre, sondern weil die sofortige Vollziehung ohne Übergangsfrist als unverhältnismäßig bewertet wurde.

Für Nachbarin Sindy Hallo (47) ist der Fall ein Schlag ins Gesicht. "Mich stört die Ungerechtigkeit. Ich hatte schon vor Baubeginn und währenddessen um Prüfungen gebeten", sagt sie.

Besonders belastet sie der Verlust ihrer Privatsphäre: "Das Haus an sich - das ist grausam."

Die Stadt Chemnitz nennt den Vorgang "äußerst komplex und vielschichtig".

Das Vorhaben sei ab 2023 gebaut und später beanstandet, ein nachträglicher Bauantrag zunächst abgelehnt worden. Nun werde geprüft, ob auf Grundlage des Bauturbos eine neue Bewertung möglich ist.