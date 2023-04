Raus aus den Federn, es ist Wochenende! Das könnt Ihr in Chemnitz und Umgebung erleben

Bikertreffen, Jahrmarkt oder lieber ein ruhiger Museumsbesuch? Das lange Wochenende hat so einiges zu bieten. Wenn Euch die Entscheidung, was Ihr unternehmen wollt, zu schwer fällt, haben wir ein paar Vorschläge für Euch. Wir wünschen Euch ein schönes Wochenende.

Augustusburg - Zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung "Das meistkopierte Motorrad der Welt - DKW RT 125" lädt das Schloss Augustusburg (Schloss 1) zum Biker-Treffen für RT-125-Fahrer ein. Willkommen sind alle RT-Motorräder und Nachbauten aus aller Welt. Das Treffen findet von 10 bis 14 Uhr im Schloss statt. Die Teilnahme kostet 13 Euro (Parken im Schlosshof sowie den Eintritt in das Motorradmuseum mit der neuen Sonderausstellung).

Kriebstein - An der Talsperre Kriebstein wird schon an diesem Samstag, zwei Tage vorfristig, der Wonnemonat Mai begrüßt, mit einem großen Frühlingsfest, Livemusik und Rundfahrten mit der historischen "Mittweida". Das Fest beginnt um 12 Uhr im Hafen und im Besucherzentrum an der Talsperre.