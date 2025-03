Sparkassen-Mitarbeiterin verhindert Rekord-Betrug

Der Betrugsversuch fand in der Sparkassenfiliale Hainstraße statt. © Uwe Meinhold

Heike Winkler ist seit 40 Jahren Sparkassenmitarbeiterin, aber so einen Fall hatte sie noch nicht erlebt.

Ein Kunde kam am Donnerstagmorgen in die Filiale in der Hainstraße: "Er wollte das Limit für sein Online-Banking anheben", so Winkler. Allerdings wollte er die Obergrenze auf 400.000 Euro erhöhen!

Hier wurde Heike Winkler bereits stutzig. Nach Erhöhung fiel auf, dass von dem Konto viele Abbuchungen erfolgten - der Inhaber wurde als "Finanzagent" benutzt: Bei der Masche werden Bürger von Betrügern gebeten, ihr Konto für Überweisungen und gegen eine Provision bereitzustellen. Ziel: Das Geld durch mehrere Überweisungen verschwinden zu lassen.

Zum Glück konnte Heike Winkler verhindern, dass 320.000 Euro an andere Konten weitergeleitet wurden. Es war die höchste Betrugs-Summe, die die Chemnitzer Sparkasse verzeichnete.