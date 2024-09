Olympia-Boxerin Klötzer nimmt sich Auszeit: "Erste Wochen nach Paris waren echt schwer!"

Chemnitz - Die Boxhandschuhe hängen am Nagel. "Dort bleiben sie auch", sagt Maxi Klötzer (24): "Zumindest in den kommenden Wochen." Seit dem bitteren Erstrunden-Aus bei ihrer Olympia-Premiere in Paris hat sich die Chemnitzerin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Handy aus. Ab zu den Liebsten ins Erzgebirge.