"Ganz klar, wir kommen wieder": SES-Promoter Steinforth hofft auf einen WM-Kampf in Chemnitz

Im Kraftverkehr sorgten bei der SES-Box-Gala unter anderem Tom Dzemski (27, v.l.) und Nick Hannig (38) für gute Stimmung. © Ralph Kunz

"Gigantisch, unglaublich. Es war noch besser als im Vorjahr. Die Atmosphäre in dieser tollen Location, die fantastischen Fans, die Stadt - ich kann nur sagen: Hut ab! Mit dieser großen Begeisterung macht Boxen wieder richtig Spaß", geriet Steinfort ins Schwärmen und verriet: "Ich fühle mich hier sauwohl. Ganz klar, wir kommen wieder!"

Dann vielleicht sogar mit einem WM-Kampf! Dieses Mal boxten Sieger Nick Hannig (38) und Tom Dzemski (27) um die WBO-Europameisterschaft im Halbschwergewicht. Im zweiten Hauptkampf feierte Roman Fress (30) einen K.-o.-Sieg über den Österreicher Stefan Nikolic und verteidigte den Titel des WBC International Champions.

"Beide Kämpfe haben das gehalten, was wir uns versprochen haben. Das war toller Boxsport. Das haben die Zuschauer honoriert. Ich will den Leuten was bieten. Dafür stehe ich als Veranstalter", betonte Steinforth.

Cruisergewichtler Fress empfahl sich für höhere Aufgaben. Steinforth: "Demnächst kommt die Weltkonferenz seines Verbandes. Es gibt bei der WBC einen deutschen Weltmeister. Der lebt schon lange in Amerika. Vielleicht ergibt sich was. Es ist auf alle Fälle unser Ziel."