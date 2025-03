Dieser Chemnitzer kämpft in China um die WM-Medaille

Chemnitz - Die Fans von Dreispringer Max Heß (28) müssen am Freitag früh aus den Federn. Um 4 Uhr (MEZ) kämpft der Topathlet vom LAC Chemnitz bei der Hallen-WM in Nanjing/China um Edelmetall.

Heß ist in der Form seines Lebens. Nach viermal Bronze erkämpfte er vor knapp zwei Wochen in Apeldoorn erstmals Silber bei einer Hallen-EM.

Der seit zwei Jahren für Italien startberechtigte Olympiadritte von Paris geht auch in Nanjing an den Start.

"Neben Diaz habe ich Hugues Fabrice Zango (gewann 2021 bei den Spielen in Tokio Bronze, d. R.) und einen Chinesen, der um die 17,30 Meter springt, auf der Rechnung. Am Ende schaue ich nur auf mich. Ich muss eine gute Leistung bringen. Am besten, ich haue wie in Apeldoorn gleich im ersten Versuch eine starke Weite raus und lasse die anderen arbeiten", erklärt Heß, der bei der Hallen-WM 2016 in Portland schon einmal Silber erkämpfen konnte.

Nach seinem jüngsten Erfolg in Apeldoorn ließ er es eher ruhig angehen. "Das war wichtig, damit der Körper gut regenerieren kann." Unterstützung erhält der Chemnitzer in China von seinem Heimtrainer Harry Marusch.

"Er ist seit 13 Jahren mein Coach, hat mir sehr viel beigebracht. Mit ihm habe ich meine größten Erfolge gefeiert." Vielleicht kommt am Freitagfrüh ein weiterer hinzu.