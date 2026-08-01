Drei Chemnitzer Schwimm-Asse treten bei diesjähriger Schwimm-EM an

Chemnitz - Mit Julia Ackermann, Lise Seidel und Yara Fay Riefstahl entsendet der Schwimmclub Chemnitz gleich drei Athletinnen zu den vom 31. Juli bis 16. August laufenden Schwimm-Europameisterschaften 2026 in Paris. Und alle drei bestritten erst kürzlich jeweils mehr als gelungene Generalproben.

Das Rückenschwimmen ist die große Stärke von Lise Seidel. © dpa/JoKleindl

Ackermann, die im Freiwasser an den Start geht, holte sich bei der Junioren-EM in Ungarn den Titel im Knockout Sprint. Die 19-Jährige trat in allen drei Runden über 1,5 Kilometer, 1000 Meter und 500 Meter sehr dominant auf und setzte sich klar vor Varvara Kharchenko und Polina Koziakina durch. Im 10-Kilometer-Rennen hatte sie zudem Silber errungen.

"Endlich hat alles mal wieder gepasst bei Julia, das war wirklich eine starke Leistung", so ihr Heimtrainer Steven Krüger in der Veröffentlichung des DSV.

Doch nicht nur Ackermann lieferte im Vorfeld der EM ab. Seidel und Riefstahl sahnten bei den Deutschen Sprint- und Lagenmeisterschaften in Hannover ab.