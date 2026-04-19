Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer arbeitet hart für Olympia 2028: "Schmerzen gehören dazu"

Chemnitz - Fast zwei Jahre lang konnte Pauline Schäfer-Betz (29) keinen Wettkampf bestreiten. Jetzt meldete sich die Schwebebalken-Weltmeisterin von 2017 zurück. Die 29-Jährige feierte beim Weltcup in Kroatien ihr Comeback. TAG24 sprach mit der Chemnitzerin .

Erstmals seit Olympia 2024 schwebte Pauline Schäfer (29) beim Weltcup in Kroatien wieder über den Balken. © DOBRO World Cup Osijek / Marko Banic

TAG24: Mit welchen Gefühlen haben Sie den ersten Wettkampf seit den Olympischen Spielen in Paris 2024 erlebt?

Schäfer: "Es war wahnsinnig schön. Wir sind eine große Turnfamilie. Viele Athletinnen und Athleten kenne ich sehr, sehr lange. Vor dem Wettkampf war ich wahnsinnig aufgeregt. Ich habe hart für diesen Tag gearbeitet. Nach fast zwei Jahren mit vielen Schwierigkeiten und meiner Hüftoperation zurückzukommen, ist keine Selbstverständlichkeit."

TAG24: Die Operation war im Mai 2025. Wie schwer war der Weg zurück?

Schäfer: "Sehr, sehr schwer. Es war ein kompletter, sehr emotionaler Neuanfang und natürlich auch ein Balanceakt. Denn du weißt nie, ob alles so eintritt, wie du dir das vorstellst. Ich hatte sehr gute Ärzte und Physiotherapeuten. Sie haben sich super um mich gekümmert. Schmerzen habe ich immer wieder mal. Aber die gehören dazu."

TAG24: Wer hat Sie in den schweren Stunden besonders motiviert?

Schäfer: "Definitiv ich selbst. Ich wollte mein Karriereende nicht durch eine Verletzung definieren lassen, sondern selbst bestimmen. Die Entscheidung, weiterzumachen, im Sommer 2028 meine vierten Olympischen Spiele anzupeilen, die eigenen Grenzen auszutesten – das hat mich am meisten motiviert."