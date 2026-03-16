Nach acht Jahren: Ex-CFC-Trainer verlässt Auerbach, steht brisanter Wechsel bevor?

Auerbach/V. - Der NOFV-Oberligist VfB Auerbach und Sven Köhler (60) gehen im Sommer nach acht Jahren getrennte Wege. Dies gaben die Vogtländer , die in anderthalb Wochen im Sachsenpokal-Viertelfinale auf den FSV Zwickau treffen, am Montagabend bekannt.

Sven Köhler (60) und der VfB Auerbach gehen in der neuen Saison getrennte Wege. © Harry Härtel/Haertelpress

Nach TAG24-Infos führt Köhlers nächste Station ausgerechnet zum ärgsten Rivalen: dem VFC Plauen.

Klub und Cheftrainer hätten sich bereits im Januar in offenen und vertrauensvollen Gesprächen darauf verständigt, die Zusammenarbeit nach der laufenden Saison zu beenden. Die Entscheidung sei Teil einer strukturellen und wirtschaftlichen Neuausrichtung.

"Mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung des VfB planen wir, die Trainerposition künftig – wie bei vielen Oberligisten üblich – im Nebenamt zu besetzen. Die Gespräche mit einem möglichen Nachfolger sind bereits abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen jungen Trainer aus der Region mit viel Potenzial", heißt es seitens Auerbachs.

Eine offizielle Vorstellung des neuen VfB-Coaches ist für die kommende Woche geplant.