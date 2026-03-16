Nach acht Jahren: Ex-CFC-Trainer verlässt Auerbach, steht brisanter Wechsel bevor?
Auerbach/V. - Der NOFV-Oberligist VfB Auerbach und Sven Köhler (60) gehen im Sommer nach acht Jahren getrennte Wege. Dies gaben die Vogtländer, die in anderthalb Wochen im Sachsenpokal-Viertelfinale auf den FSV Zwickau treffen, am Montagabend bekannt.
Nach TAG24-Infos führt Köhlers nächste Station ausgerechnet zum ärgsten Rivalen: dem VFC Plauen.
Klub und Cheftrainer hätten sich bereits im Januar in offenen und vertrauensvollen Gesprächen darauf verständigt, die Zusammenarbeit nach der laufenden Saison zu beenden. Die Entscheidung sei Teil einer strukturellen und wirtschaftlichen Neuausrichtung.
"Mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung des VfB planen wir, die Trainerposition künftig – wie bei vielen Oberligisten üblich – im Nebenamt zu besetzen. Die Gespräche mit einem möglichen Nachfolger sind bereits abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen jungen Trainer aus der Region mit viel Potenzial", heißt es seitens Auerbachs.
Eine offizielle Vorstellung des neuen VfB-Coaches ist für die kommende Woche geplant.
Köhler bis 2017 beim CFC
"Köhley" hatte im Juli 2018 an der Vogtlandweide angeheuert. Zuvor hatte er von März 2016 bis Juni 2017 für 53 Spiele an der Seitenlinie beim damaligen Drittligisten Chemnitzer FC gestanden, jenem Klub, für den er sowohl vor der Wende in der DDR-Oberliga und im Europapokal als auch danach in der 2. Bundesliga und damals drittklassigen Regionalliga zum Einsatz gekommen war.
Als Coach errang er an alter Wirkungsstätte zum Abschied 2017 den Sachsenpokal.
Deutschlandweit vor allem Bekanntheit errang Köhler durch seine für den Profifußball durchaus beachtlich langen Zeit als Cheftrainer des Halleschen FC (2007-2015). Hier machte sich der heute 60-Jährige neben fünf Landespokalsiegen mit dem Drittligaaufstieg 2012 verdient.
Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress