Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz vorm Comeback: "Mir fehlen acht bis zehn Wochen!"

Diesen Triumph würde die Weltmeisterin von 2017 gern wiederholen. Doch Edelmetall ist dieses Mal zweitrangig. "Für mich geht es in erster Linie darum, stabil zu turnen. Ich konnte bei der EM leider nicht starten. Frankfurt ist mein erster Wettkampf in diesem Jahr. Das wird eine Art Realitycheck", betont Pauline.

Am Wochenende startet die Mehrkämpferin bei den Finals in Frankfurt/Main. Vor einem Jahr feierte sie dort ein starkes Comeback, erkämpfte Gold in ihrer Paradedisziplin Schwebebalken.

Abschalten vom harten Trainingsalltag: In ihrer Freizeit ist Pauline Schäfer-Betz oft mit Breaker, ihrem Aussiedoodle, unterwegs. © privat

Stets an ihrer Seite: Trainer Kay-Uwe Temme (47). "Er war selbst Leistungssportler. Er weiß, was es heißt, auf diesem Niveau zu turnen", erklärt Pauline. Mit Temme hat sie sich in den vergangenen Jahren aus dem mentalen Loch heraus- und in die Weltspitze zurückgekämpft. Bei der WM 2021 in Japan holte sie Bronze.

"Kay-Uwe und ich sind sehr offen in der Kommunikation. Wir nennen die Dinge beim Namen. Wir haben es immer wieder geschafft, uns aus den Tiefs herauszuholen", lobt Pauline die Zusammenarbeit mit ihrem Coach.

Der tritt mit Blick auf Olympia auf die Euphorie-Bremse: "Wenn Pauline in Paris ins Finale kommen will, braucht sie in der Qualifikation die perfekte Übung."

Das hinzubekommen, auf den Punkt topfit zu sein, dafür arbeitet das Duo hart. Pauline: "Ich versuche, mich auf meine Stärken zu konzentrieren, setze auf meine jahrelangen Erfahrungen. Ich turne mein Programm aus dem Vorjahr und versuche, über eine stabile Ausführung an die Punkte zu kommen."