Straße in Chemnitz nach Rohrbruch unter Wasser

Chemnitz - Eine Straße im östlichen Teil von Chemnitz ist nach einem Wasserrohrbruch geflutet worden.

Unter der Geibelstraße in Chemnitz ist ein Wasserrohr geplatzt. (Symbolfoto) © Sven Gleisberg

Die Wasserleitung unter der Geibelstraße platzte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei mitteilte.



"Die ganze Straße wurde überschwemmt", hieß es am frühen Sonntagmorgen.

Das Tiefbauamt müsse sich die Lage noch anschauen.