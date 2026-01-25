 2.041

Straße in Chemnitz nach Rohrbruch unter Wasser

In Chemnitz ist auf der Geibelstraße ein Wasserrohr gebrochen. Die Straße wurde geflutet.

Von Björn Graas

Chemnitz - Eine Straße im östlichen Teil von Chemnitz ist nach einem Wasserrohrbruch geflutet worden.

Unter der Geibelstraße in Chemnitz ist ein Wasserrohr geplatzt. (Symbolfoto)
Unter der Geibelstraße in Chemnitz ist ein Wasserrohr geplatzt. (Symbolfoto)  © Sven Gleisberg

Die Wasserleitung unter der Geibelstraße platzte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei mitteilte.

"Die ganze Straße wurde überschwemmt", hieß es am frühen Sonntagmorgen.

Das Tiefbauamt müsse sich die Lage noch anschauen.

Menschen seien laut ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Der Grund für den Rohrbruch war am Sonntagmorgen noch unklar.

Titelfoto: Sven Gleisberg

