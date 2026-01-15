Alarmierender Trend: Chemnitz ist Sachsens Alkoholiker-Hochburg

Chemnitz - Von allen kreisfreien Städten in Sachsen hat Chemnitz die meisten Alkoholiker pro Kopf. Vor allem die Zahl an jungen Konsumenten mit Hang zur Flasche steigt. Während die Zahl der Betroffenen wächst, erklärt die Leiterin einer Selbsthilfegruppe, was die Gründe für den Anstieg sind.

Barmer-Chefin Claudia Beutmann (39). © Barmer Sachsen

Es sind immer mehr Teilnehmer, die die Selbsthilfegruppe "Neubeginn" von Regine Speckmann (63) besuchen. Die Buchhalterin arbeitet seit 26 Jahren ehrenamtlich und leitet im Lutherviertel eine Gruppe für Alkoholiker.

"Es hat sehr zugenommen", erzählt Speckmann. Aktuell kommen 30 Teilnehmer in ihre Gruppe - so viele wie noch nie. Und es kommen immer mehr junge Leute, welche sich Hilfe suchen. Jene Menschen sind Mitte bis Ende 20.



Der Zuwachs in der Gruppe kann für die ganze Stadt gesehen werden: Laut der sächsischen Barmer-Chefin Claudia Beutmann (39) steigt die Rate an jungen Chemnitzern (zwölf bis 29 Jahre) mit einem riskanten Konsumverhalten an.

Waren es 2021 noch 2,8 pro 1000 Einwohner, so waren es 2022 bereits 5,8 und 2023 schon 7,4 Betroffene.

Zudem liegt Chemnitz mit 18,3 Alkoholikern pro 1000 Einwohnern an der traurigen Spitze im Vergleich zu Dresden (17,8) und Leipzig (15,3).