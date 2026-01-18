Kreativ und nachhaltig: Chaos Computer Club macht aus Elektroschott Neuheiten

Chemnitz - Technikfreunde und PC-Nerds kommen hier auf ihre Kosten: Der Chaos Computer Club (CCC) hat sich auch in Chemnitz etabliert.

Karola Köpferl (35) mit einem "smarten Eichhörnchen", das über das Internet mit einem anderen Eichhörnchen-Gerät kommunizieren kann. © Ralph Kunz

Hier schrauben und basteln Mitglieder, tauschen sich aus. Aktuelles Projekt: der Umbau eines 3-D-Druckers zum Mikroskop und die Vorbereitung auf den Digitalen Unabhängigkeitstag.



Beim Chaos Club ist jeder willkommen: "Man kommt zur Tür rein und hat eine Idee. Unabhängig davon, ob man programmieren, löten oder auch nichts davon kann", so Vereinssprecherin Karola Köpferl (35).

Der Chaos Computer Club Chemnitz wurde 2011 gegründet. Mit zehn Mitgliedern fing es an, aktuell sind es bereits 25 Technikbegeisterte.

Seit Corona sei die Zahl an Teilnehmern nach oben gegangen. Nicht nur Menschen aus der Region zieht es zum Verein in der Augustusburger Straße.

Auch Elias (28) ist neu hier: Er kommt aus Baden-Württemberg, wohnt in Chemnitz und studiert in Köln technische Informatik.