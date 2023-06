16.06.2023 11:39 721 Straßen geflutet: Wieder ein Wasserrohrbruch in Chemnitz?

In Schloßchemnitz sprudelte am Freitagmorgen das Wasser auf der Beyerstraße. Was nach einem Wasserrohrbruch aussah, entpuppte als Trinkwassernetzspülung.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am Freitagmorgen standen in Schlosschemnitz Straßen unter Wasser. Hat es in Chemnitz schon wieder einen Wasserrohrbruch gegeben? Am Freitagmorgen sprudelte an der Beyerstraße/Ecke Matthesstraße das Wasser. Grund dafür war eine Trinkwassernetzspülung. © Claudia Ziems Wie ein kleiner Springbrunnen sprudelte das Wasser an der Beyerstraße/ Ecke Matthesstraße und lief nicht nur über die Kreuzung, sondern auch in die beiden Straßen hinein. Was zunächst wie ein Wasserrohrbruch aussah, stellte sich aber als vollkommen harmlose Trinkwassernetzspülung heraus, wie eine Sprecherin Eins Energie auf TAG24-Nachfrage mitteilte. "Diese finden regelmäßig statt, aktuell in den Stadtteilen Kaßberg/ Flemminggebiet/ Altendorf/ Schloßchemnitz", so die Sprecherin. Chemnitz Achtung, Änderung bei der Citybahn: Diese Haltestellen werden nur noch bei Bedarf bedient Die Netzspülung dienen der Pflege des Trinkwassernetzes. So wird die Qualität des Trinkwassers gesichert. Durch die Spülungen werden mögliche Schwebstoffablagerungen auszuspülen. Während der Spülungen kann es zu Druckschwankungen und einer Trübung des Wassers kommen. Das ist gesundheitlich aber unbedenklich. Die Trinkwassernetzspülungen finden noch bis 30. Juni in dem Gebiet statt. Die Arbeiten erfolgen montags bis freitags zwischen 7 und 16 Uhr. Erst im März und Anfang Mai hatte es in der Frankenberger Straße Wasserrohrbrüche gegeben. Im März war zudem eine Havarie auf dem Chemnitzer Kaßberg.

Titelfoto: Claudia Ziems