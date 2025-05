Süße Früchtchen! Blütenkönigin eröffnet die Erdbeersaison

Rochlitz - Süß, saftig, gesund und ganz, ganz frisch: Die Erdbeersaison startete am Dienstag offiziell im Obstgut Seelitz ( Mittelsachsen ).

Alles in Kürze

Wer sich als Selbstpflücker in die Stauden bückt, zahlt dieses Jahr pro Kilogramm zwischen vier und fünf Euro.

Sachsens Blütenkönigin Alida Kühne (24) pflückte symbolisch die ersten reifen Früchte. Der Startschuss fiel an drei Feldern, auf denen eine Vlieshaube die nötige Wärme für einen frühen Ertrag lieferte.

Die Torte zur Saisoneröffnung macht Appetit aufs Selbstpflücken. © Ralph Kunz

Auch Obstbauer Harald Funck (59) steht in den Startlöchern: "Ende der Woche geht es los, beispielsweise wird am Samstag unser Feld in Frankenau bei Mittweida für Selbstpflücker öffnen. Die Felder nahe Chemnitz folgen Anfang Juni."

Für Selbstpflücker gibt es bei Funcks die Beeren für 4,30 Euro pro Kilogramm oder gepflückt für 7,50 Euro.

Sachsenweit wird dieses Jahr mit einer Erntemenge von 1 500 Tonnen gerechnet. Die beliebten Früchte werden aktuell auf 175 Hektar angebaut. Anfang der 2000er-Jahre waren es noch rund 600 Hektar. Als Gründe für den Rückgang werden vor allem Lohnkosten und Personalmangel genannt. "Es ist mittlerweile schwierig, Verkaufspersonal für die Stände am Feld zu finden", sagt Harald Funck.

Infos zu den Standorten und Öffnungszeiten der Felder gibt es unter erdbeeren-funck.de und obstgut-seelitz.de.