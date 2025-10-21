Tour de France 2030: Rollt das Mega-Rennen wirklich durch Chemnitz?

Chemnitz - Kommt das größte Radrennen der Welt nach Chemnitz ? Wenn es nach der AfD im Stadtrat geht, soll die Tour de France 2030 auch durch die Stadt führen.

Rollt das Fahrerfeld der Tour de France 2030 am Karl-Marx-Kopf vorbei? © Kristin Schmidt

"Chemnitz gehört einfach auf die Tour-Karte", sagt Ronny Licht (48) von der AfD-Ratsfraktion. Der Stadtrat soll nächste Woche über den Antrag abstimmen. Die Idee: sich bei den Organisatoren dafür starkzumachen, dass Chemnitz als Etappenort eingeplant wird.

Klingt verrückt? Ist es nicht. Schon heute liegen erste Routenpläne auf dem Tisch: von Dresden nach Gera, Leipzig nach Halle, Erfurt nach Magdeburg - alle mitteldeutsch. Eine "Tangente entlang Chemnitz" wird "bereits in Betracht gezogen", wie Bürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky (66, parteilos) offiziell bestätigt.

In Chemnitz weckt das Erinnerungen an große Radsportnamen: Wolfgang Lötzsch (72) aus DDR-Zeiten oder Michael Hübner (†65), der Sprint-Weltmeister. Sein Sohn Sascha Hübner (37) ist skeptisch, aber offen: "Das wäre ein großes Spektakel, aber trotzdem nicht um jeden Preis sinnvoll. Wichtig ist, dass davon nicht die Nachwuchsförderung irgendwo hintendran bleibt."

Sein Punkt: Ohne Talente, die wir groß machen, bringt uns auch das größte Event nichts. Und: Chemnitz sei zwar Sportstadt, habe aber nicht mehr den direkten Bezug zum Profiradsport. "Die Alten sind alle gegangen", so Hübner.

Jetzt brauche es neue Top-Talente - und das koste Geld.