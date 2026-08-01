Auffahrunfall in Chemnitz: Stollberger Straße dicht
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Chemnitz - Auffahrunfall am Samstagmittag in Chemnitz: Ein Mercedes krachte in das Heck eines Renault.
Der Unfall geschah gegen 13 Uhr auf der Stollberger Straße. Durch den Zusammenstoß zersplitterte die Heckscheibe des Renaults. Auch ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt.
Laut Polizeiinformationen wurde eine Person leicht verletzt. Auf der Stollberger Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.
Vor Ort waren Rettungskräfte und Polizei. Aktuell ist die Stollberger Straße in Richtung Innenstadt weiterhin gesperrt.
"Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", so die Polizei.
Erstmeldung: 1. August, 15.08 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.23 Uhr
Titelfoto: Chempic