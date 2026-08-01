Auffahrunfall in Chemnitz: Stollberger Straße dicht

Chemnitz - Auffahrunfall am Samstagmittag in Chemnitz : Ein Mercedes krachte in das Heck eines Renault.

Auf der Stollberger Straße in Chemnitz krachte es am Samstagmittag. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 13 Uhr auf der Stollberger Straße. Durch den Zusammenstoß zersplitterte die Heckscheibe des Renaults. Auch ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt.

Laut Polizeiinformationen wurde eine Person leicht verletzt. Auf der Stollberger Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.