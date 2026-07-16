Škoda-Fahrerin kommt in Chemnitz von Straße ab und kracht gegen Verkehrsschild

Chemnitz - Unfall am Donnerstagmittag in Chemnitz ! Eine Škoda-Fahrerin (62) kam von der Straße ab und rammte erst ein Auto und anschließend ein Verkehrsschild.

Die Škoda-Fahrerin (62) kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus. © Jan Härtel

Wie die Polizei bestätigte, war die 62-Jährige gegen 12.30 Uhr auf der Olbernhauer Straße in Richtung Thalheimer Straße unterwegs.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort krachte sie erst gegen einen geparkten Kia und anschließend gegen ein Verkehrsschild.

Die 62-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Olbernhauer Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.