Zwei Autos krachen in Chemnitz frontal zusammen: Fünf Verletzte

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Auf der Augustusburger Straße in Chemnitz sind in der Nacht zum Sonntag fünf Autos miteinander kollidiert.

Von Claudia Ziems, Robert Preuße

Chemnitz - Schwerer Unfall in der Nacht zu Sonntag auf der Augustusburger Straße in Chemnitz!

Bei dem heftigen Frontal-Crash sind fünf Personen verletzt worden.
Bei dem heftigen Frontal-Crash sind fünf Personen verletzt worden.  © Jan Härtel

Gegen 1.30 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache ein Opel und ein Citroën zusammen.

Es wurden fünf Personen verletzt, darunter drei schwer.

Bei dem Crash entstanden 18.000 Euro Schaden. Während der Unfallaufnahme war die Augustusburger Straße voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Titelfoto: Jan Härtel

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