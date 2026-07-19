Zwei Autos krachen in Chemnitz frontal zusammen: Fünf Verletzte

Chemnitz - Schwerer Unfall in der Nacht zu Sonntag auf der Augustusburger Straße in Chemnitz !

Bei dem heftigen Frontal-Crash sind fünf Personen verletzt worden. © Jan Härtel

Gegen 1.30 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache ein Opel und ein Citroën zusammen.

Es wurden fünf Personen verletzt, darunter drei schwer.