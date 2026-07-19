Zwei Autos krachen in Chemnitz frontal zusammen: Fünf Verletzte
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Chemnitz - Schwerer Unfall in der Nacht zu Sonntag auf der Augustusburger Straße in Chemnitz!
Gegen 1.30 Uhr krachten aus noch ungeklärter Ursache ein Opel und ein Citroën zusammen.
Es wurden fünf Personen verletzt, darunter drei schwer.
Bei dem Crash entstanden 18.000 Euro Schaden. Während der Unfallaufnahme war die Augustusburger Straße voll gesperrt.
Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Titelfoto: Jan Härtel