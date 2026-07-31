Achtjähriger bei Unfall in Chemnitz-Hilbersdorf schwer verletzt

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In Chemnitz ist am Donnerstag ein Junge bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Donnerstag ein Junge (8) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

In Chemnitz ist am Donnerstag ein Achtjähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolfoto)
In Chemnitz ist am Donnerstag ein Achtjähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolfoto)  © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizei war kurz vor 12 Uhr ein unbekannter Fahrradfahrer gemeinsam mit einem Scooter-Fahrer in der Hilbersdorfer Straße in Richtung August-Bebel-Straße unterwegs.

Zur selben Zeit soll der Achtjährige mit zwei weiteren Freunden auf der Hilbersdorfer Straße in dieselbe Richtung gelaufen sein.

"Ungefähr 150 Meter nach dem Albertpark überholten die beiden Zweiradfahrer die Fußgängergruppe, wobei es zum Zusammenstoß zwischen dem Achtjährigen und dem unbekannten Fahrradfahrer kam", heißt es weiter. Der Junge wurde dabei schwer verletzt.

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Der unbekannte Fahrradfahrer, der die Unfallstelle verließ, wird so beschrieben:

  • zwischen zwölf und 14 Jahre alt
  • kurze schwarze Haare
  • zur Unfallzeit trug er eine kurze Hose und ein hellblaues T-Shirt

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zum Geschehen bzw. zum unbekannten Fahrradfahrer machen? Unter der Telefonnummer 0371 8740-0 werden Hinweise beim Verkehrsunfalldienst in Chemnitz entgegengenommen.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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