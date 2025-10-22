Autos krachen auf Kreuzung in Chemnitz zusammen: Eine Person verletzt

Chemnitz - Kreuzungscrash am Mittwochabend in Chemnitz !

Auf der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße krachten am Mittwochabend zwei Autos zusammen. © Haertelpress

Laut Polizei krachte es auf der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße gegen 18.45 Uhr. Zwei Autos stießen zusammen.

"Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Person leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.