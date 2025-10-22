 1.088

Autos krachen auf Kreuzung in Chemnitz zusammen: Eine Person verletzt

Am Mittwochabend krachte es auf der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße in Chemnitz. Eine Person wurde dabei verletzt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Kreuzungscrash am Mittwochabend in Chemnitz!

Auf der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße krachten am Mittwochabend zwei Autos zusammen.  © Haertelpress

Laut Polizei krachte es auf der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße gegen 18.45 Uhr. Zwei Autos stießen zusammen.

"Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Person leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Kreuzung musste kurzzeitig gesperrt werden.

Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor.

Titelfoto: Haertelpress

