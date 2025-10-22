1.088
Autos krachen auf Kreuzung in Chemnitz zusammen: Eine Person verletzt
Chemnitz - Kreuzungscrash am Mittwochabend in Chemnitz!
Laut Polizei krachte es auf der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße gegen 18.45 Uhr. Zwei Autos stießen zusammen.
"Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Person leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Kreuzung musste kurzzeitig gesperrt werden.
Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Angaben zum Sachschaden liegen noch nicht vor.
Titelfoto: Haertelpress