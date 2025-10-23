Ausgefallene Ampel sorgt für Chaos in Chemnitz: Vier Unfälle in 24 Stunden

Die Ampel an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße in Chemnitz ist derzeit außer Betrieb. Innerhalb kürzester Zeit krachte es gleich zweimal auf der Kreuzung.

Von Fabian Windrich, Sarah Fuchs

Chemnitz - Die Ampel an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße in Chemnitz ist derzeit außer Betrieb. Nachdem bereits am Mittwochabend zwei Autos zusammengekracht sind, passierte am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr erneut ein Unfall - am Nachmittag krachte es ebenfalls zweimal. Vier Unfälle innerhalb 24 Stunden: Nun werden Maßnahmen ergriffen.

Die ausgefallene Ampel an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße sorgt für Verkehrschaos. © Chempic Laut Polizei war ein 33-jähriger Opel-Fahrer am Donnerstagvormittag auf der Hainstraße stadteinwärts unterwegs und stieß auf der Kreuzung zur Palmstraße mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai zusammen, der auf der Palmstraße aus Richtung Dresdner Straße angefahren kam. Durch den Zusammenstoß krachte der Hyundai der 49-jährigen Fahrerin gegen einen weiteren Opel (Fahrerin: 43), der verkehrsbedingt in der Hainstraße gehalten hatte. Die Hyundai-Fahrerin sowie ein 24-jähriger Mitfahrer des 33-Jährigen wurden leicht verletzt. Chemnitz Unfall Autos krachen auf Kreuzung in Chemnitz zusammen: Eine Person verletzt Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 30.000 Euro.

Weitere Unfälle am Nachmittag: Hainstraße gesperrt

Um die Kreuzung zu entschärfen, wurde die Hainstraße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. © Chempic Nur wenige Stunden später krachte es an besagter Stelle erneut. Gegen 14 Uhr fuhr eine Kia-Fahrerin auf der Hainstraße stadteinwärts und übersah an der Kreuzung einen vorfahrtsberechtigten BMW. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Zusammenstoß war dabei so heftig, dass der Kia noch gegen einen Renault geschleudert wurde, der an der Kreuzung stand. Zwei Personen kamen verletzt in ein Krankenhaus. Die Kreuzung musste zeitweise gesperrt werden. Chemnitz Unfall Fußgängerin in Chemnitz von Bus erfasst, Straße gesperrt Verrückt! Gegen 15.48 Uhr der nächste Unfall. Wieder krachten laut Polizeiangaben zwei Autos zusammen.



Nach insgesamt vier Unfällen innerhalb 24 Stunden werden nun Sperrmaßnahmen eingeleitet. Die Hainstraße wird gesperrt und der Verkehr über die Dresdner Straße abgeleitet, heißt es. Die Ampel ist bereits seit Mittwochabend außer Betrieb. Eine Anfrage zu den Hintergründen des Ausfalls und wann die Ampel wieder in Betrieb genommen wird, blieb bislang unbeantwortet.

Zum dritten Mal binnen 24 Stunden krachte es auf der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße. Kurz darauf kam es zum nächsten Unfall. © Chempic