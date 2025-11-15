Person von Zug erfasst: Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig gesperrt

Chemnitz - Morgendlicher Polizeieinsatz auf der Bahnstrecke des RE6 in Chemnitz : Dort hat es einen Unfall gegeben, weswegen der Bereich voll gesperrt wurde.

Die Sperrung der Zugstrecken dauern weiter an. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am frühen Morgen zu einem tragischen Zugunglück.

Ein Mensch wurde dabei von der Bahn erfasst. "Weitere Angaben werden zu dem Vorfall nicht gemacht", so die Polizei weiter.

Betroffen ist die Strecke zwischen Wittgensdorf und Chemnitz Küchwald, gesperrt sei demzufolge etwa seit 5.20 Uhr.

Dadurch fährt derzeit auch der RE6 zwischen Chemnitz und Leipzig nicht.

Laut Polizeiinformationen wird die Sperrung auch noch weitere Stunden andauern.

Zudem ist auch die Linie C13 der Citybahn Chemnitz betroffen. Laut dem Unternehmen fallen die Halte zwischen Burgstädt und Hauptbahnhof in beide Fahrtrichtungen weg. Auch hier ist von einem Personenunfall die Rede.

Erstmeldung vom 15. November, 7.32 Uhr, aktualisiert um 8.29 Uhr