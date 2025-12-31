Straßenbahn-Unfall in Chemnitz: 16-Jährige im Krankenhaus

Chemnitz - Fußgängerin (16) in Chemnitz bei Straßenbahn-Unfall schwer verletzt!

Die 16-Jährige war in der Stollberger Straße mit einer Tram kollidiert. © Jan Härtel

Kurz nach 12 Uhr wurden am Mittwoch Polizei und Rettungsdienst auf die Stollberger Straße gerufen.

Hier war eine 16-jährige Fußgängerin mit einer Straßenbahn kollidiert. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Jugendliche wurde nach ersten Informationen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.