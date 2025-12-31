3.551
Straßenbahn-Unfall in Chemnitz: 16-Jährige im Krankenhaus
Chemnitz - Fußgängerin (16) in Chemnitz bei Straßenbahn-Unfall schwer verletzt!
Kurz nach 12 Uhr wurden am Mittwoch Polizei und Rettungsdienst auf die Stollberger Straße gerufen.
Hier war eine 16-jährige Fußgängerin mit einer Straßenbahn kollidiert. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Die Jugendliche wurde nach ersten Informationen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Nähere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.
Im Straßenbahnverkehr kam es zu erheblichen Einschränkungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
Titelfoto: Jan Härtel