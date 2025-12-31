 3.551

Straßenbahn-Unfall in Chemnitz: 16-Jährige im Krankenhaus

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist am Mittwochmittag eine 16-Jährige schwer verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Fußgängerin (16) in Chemnitz bei Straßenbahn-Unfall schwer verletzt!

Die 16-Jährige war in der Stollberger Straße mit einer Tram kollidiert.
Die 16-Jährige war in der Stollberger Straße mit einer Tram kollidiert.  © Jan Härtel

Kurz nach 12 Uhr wurden am Mittwoch Polizei und Rettungsdienst auf die Stollberger Straße gerufen.

Hier war eine 16-jährige Fußgängerin mit einer Straßenbahn kollidiert. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Jugendliche wurde nach ersten Informationen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nähere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.

Im Straßenbahnverkehr kam es zu erheblichen Einschränkungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Titelfoto: Jan Härtel

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: