Chaos-Fahrt durch Chemnitz! Škoda-Fahrerin knallt im Suff gegen mehrere Autos
Chemnitz - Völlig verrückt! Eine Škoda-Fahrerin (33) irrte am Freitagmorgen mit ihrem Wagen sturzbesoffen durch Chemnitz. Dabei baute sie mehrere Unfälle - unter anderem knallte sie gegen drei geparkte Autos. Die Polizei konnte die Chaos-Fahrt wenig später beenden. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt - zudem hat sie nun mehrere Anzeigen am Hals.
Zunächst stieß die Frau gegen 7.20 Uhr in der Frankenberger Straße auf Höhe Margaretenstraße gegen ein Geländer. Doch das schien sie nicht zu stören: Die 33-Jährige fuhr einfach weiter.
Eine Zeugin (37) beobachtete die Irrfahrt und alarmierte die Polizei. Noch bevor die Beamten eintrafen, baute die Škoda-Fahrerin allerdings schon weitere Unfälle. In der Margaretenstraße knallte sie gegen einen geparkten Peugeot und einen abgestellten Smart.
Der Irrsinn ging weiter: Die 33-Jährige fuhr weiter in Richtung Gneisenaustraße. Dort stieß sie schlussendlich mit einem geparkten Hyundai zusammen.
Gegenüber der Orthstraße hielt die Polizei die Fahrerin auf. Schnell stellte sich heraus: Die Frau war sturzbetrunken. "Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille", so eine Polizeisprecherin.
Zur Einordnung: Mit diesem Alkoholwert wird es für einige Menschen sogar lebensgefährlich - die Grenze zur Alkoholvergiftung ist erreicht!
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Nach irrer Suff-Fahrt durch Chemnitz: Polizei kassiert Führerschein ein
Die Deutsche musste anschließend zur Blutabnahme. Gleichzeitig wurde ihr Führerschein eingezogen. Diesen bekommt sie wohl auch nicht so schnell wieder.
"Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro", teilt die Polizei mit. Gegen die 33-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.
Immerhin: Trotz der wahnsinnigen Suff-Fahrt wurde laut Polizeiangaben niemand verletzt.
Titelfoto: Haertelpress