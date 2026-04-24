Chaos-Fahrt durch Chemnitz! Škoda-Fahrerin knallt im Suff gegen mehrere Autos

Chemnitz - Völlig verrückt! Eine Škoda-Fahrerin (33) irrte am Freitagmorgen mit ihrem Wagen sturzbesoffen durch Chemnitz . Dabei baute sie mehrere Unfälle - unter anderem knallte sie gegen drei geparkte Autos. Die Polizei konnte die Chaos-Fahrt wenig später beenden. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt - zudem hat sie nun mehrere Anzeigen am Hals.

Die Suff-Fahrerin (33) knallte unter anderem gegen diesen Peugeot, der in der Margaretenstraße abgestellt war. © Haertelpress

Zunächst stieß die Frau gegen 7.20 Uhr in der Frankenberger Straße auf Höhe Margaretenstraße gegen ein Geländer. Doch das schien sie nicht zu stören: Die 33-Jährige fuhr einfach weiter.

Eine Zeugin (37) beobachtete die Irrfahrt und alarmierte die Polizei. Noch bevor die Beamten eintrafen, baute die Škoda-Fahrerin allerdings schon weitere Unfälle. In der Margaretenstraße knallte sie gegen einen geparkten Peugeot und einen abgestellten Smart.



Der Irrsinn ging weiter: Die 33-Jährige fuhr weiter in Richtung Gneisenaustraße. Dort stieß sie schlussendlich mit einem geparkten Hyundai zusammen.

Gegenüber der Orthstraße hielt die Polizei die Fahrerin auf. Schnell stellte sich heraus: Die Frau war sturzbetrunken. "Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille", so eine Polizeisprecherin.

Zur Einordnung: Mit diesem Alkoholwert wird es für einige Menschen sogar lebensgefährlich - die Grenze zur Alkoholvergiftung ist erreicht!