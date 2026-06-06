06.06.2026 11:46 Vollbremsung! Mädchen (14) in Chemnitzer Kleinbus verletzt

Ein Kleinbus musste am Freitagmorgen in Chemnitz eine Vollbremsung hinlegen. Ein Mädchen (14) wurde verletzt.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Am Freitagmorgen musste ein Kleinbus in Chemnitz eine Vollbremsung hinlegen. Schuld daran war ein bislang unbekanntes Auto, das vor dem Bus ebenfalls bremste. Ein Mädchen (14) wurde dabei verletzt.

Die 14-jährige Insassin des Kleinbusses musste medizinisch versorgt werden. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher Der Vorfall spielte sich gegen 7.45 Uhr an der Kreuzung Zwickauer Straße/ Popowstraße ab. Das unbekannte Auto bremste so heftig, dass nachfolgende Kleinbus-Fahrer (44) in die Eisen gehen musste.



Laut Polizei stürzte eine Insassin (14) des Kleinbusses durch die Gefahrenbremsung, stürzte und wurde leicht verletzt.