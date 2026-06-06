Vollbremsung! Mädchen (14) in Chemnitzer Kleinbus verletzt
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Chemnitz - Am Freitagmorgen musste ein Kleinbus in Chemnitz eine Vollbremsung hinlegen. Schuld daran war ein bislang unbekanntes Auto, das vor dem Bus ebenfalls bremste. Ein Mädchen (14) wurde dabei verletzt.
Der Vorfall spielte sich gegen 7.45 Uhr an der Kreuzung Zwickauer Straße/ Popowstraße ab. Das unbekannte Auto bremste so heftig, dass nachfolgende Kleinbus-Fahrer (44) in die Eisen gehen musste.
Laut Polizei stürzte eine Insassin (14) des Kleinbusses durch die Gefahrenbremsung, stürzte und wurde leicht verletzt.
Das unbekannte Auto fuhr anschließend davon. "Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet", teilen die Beamten mit.
Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher