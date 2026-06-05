Unfall auf Chemnitzer Viadukt: Mann klettert auf Mast und bekommt Stromschlag!

Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Eisenbahnviadukt an der Annaberger Straße ist am Freitagnachmittag ein Mann durch einen Stromschlag schwer verletzt worden.

Über eine Drehleiter holte die Feuerwehr den Schwerverletzten vom Viadukt. © Harry Härtel

Kurz nach 16 Uhr kam es zu dem ungewöhnlichen Unfall auf dem Viadukt.

Ein Mann war auf einen Fahrleitungsmast geklettert, dort bekam er einen Stromschlag. Der Mann fiel runter und landete schwer verletzt im Gleisbett. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Chemnitz gegenüber TAG24.

Die Feuerwehr holte den Schwerverletzten mit einer Drehleiter von der Brücke. Danach wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Leipzig geflogen.