Škoda kracht in Chemnitz gegen Baum
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Chemnitz - Schwerer Unfall am Samstagabend in Chemnitz!
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Unfall gegen 20 Uhr der Leitstelle gemeldet.
TAG24-Informationen zufolge war eine Škoda-Fahrerin auf dem Weißen Weg im Chemnitzer Ortsteil Euba in Richtung Dresdner Straße unterwegs.
Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.
Die Fahrerin kam verletzt in ein Krankenhaus.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Der Weiße Weg musste zur Unfallaufnahme und während der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Mittlerweile ist die Straße wieder frei.
Titelfoto: Jan Härtel