Škoda kracht in Chemnitz gegen Baum

Chemnitz - Schwerer Unfall am Samstagabend in Chemnitz !

Der Škoda stark beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Unfall gegen 20 Uhr der Leitstelle gemeldet.

TAG24-Informationen zufolge war eine Škoda-Fahrerin auf dem Weißen Weg im Chemnitzer Ortsteil Euba in Richtung Dresdner Straße unterwegs.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Die Fahrerin kam verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.