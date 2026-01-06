Nissan-Fahrerin kracht gegen haltenden VW und flüchtet
Chemnitz - Auffahrunfall mit Fahrerflucht am Montagabend in Chemnitz.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr auf der Zwickauer Straße.
Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr eine Nissan-Fahrerin stadtauswärts und prallte auf der Höhe des Abzweiges zur Neefestraße gegen einen stehenden VW.
Der Aufprall war offenbar so stark, dass es den VW um 180 Grad drehte.
Die Nissan-Fahrerin stieg zwar kurz aus, flüchtete aber anschließend mit ihrem stark beschädigten Nissan auf der Neefestraße stadtauswärts.
Kurz nach dem Abzweig auf dem Südring entdeckte eine Streifenwagenbesatzung die Fahrerin und stoppte sie.
An beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Fahrerin des Nissan wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau flüchtete sowie zur Unfallursache wird nun ermittelt.
