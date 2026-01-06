Nissan-Fahrerin kracht gegen haltenden VW und flüchtet

Chemnitz - Auffahrunfall mit Fahrerflucht am Montagabend in Chemnitz .

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der VW um 180 Grad. © Jan Härtel/Chempic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr auf der Zwickauer Straße.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr eine Nissan-Fahrerin stadtauswärts und prallte auf der Höhe des Abzweiges zur Neefestraße gegen einen stehenden VW.

Der Aufprall war offenbar so stark, dass es den VW um 180 Grad drehte.

Die Nissan-Fahrerin stieg zwar kurz aus, flüchtete aber anschließend mit ihrem stark beschädigten Nissan auf der Neefestraße stadtauswärts.

Kurz nach dem Abzweig auf dem Südring entdeckte eine Streifenwagenbesatzung die Fahrerin und stoppte sie.