Chemnitz: Zwei Verletzte bei Unfall mit Straßenbahn
Chemnitz - Im Chemnitzer Stadtteil Morgenleite ist es am späten Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn gekommen.
Laut Polizei passierte der Unfall an der Wladimir-Sagorski-Straße.
Nach ersten Informationen von der Polizei vor Ort kam ein Toyota-Fahrer aus Richtung Stollberg und wollte offenbar in die Wladimir-Sagorski-Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es daraufhin zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn der Linie 4.
Sowohl der Autofahrer als auch die Beifahrerin wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Fahrgäste in der Straßenbahn wurden nicht verletzt.
Die Durchfahrt zur Wladimir-Sagorski-Straße von der Stollberger Straße ist aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.
