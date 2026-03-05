 1.088

Teenager in Chemnitz von Auto erfasst: 14-Jähriger schwer verletzt

In Chemnitz wurde am Donnerstag ein Teenager von einem Škoda erfasst und schwer verletzt. Der Unfall geschah auf der Kreuzung Beyerstraße/Paul-Jäkel-Straße.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Schwerer Unfall am Donnerstagmittag in Chemnitz: Ein Teenager (14) wurde im Stadtteil Schloßchemnitz von einem Škoda erfasst. Der Jugendliche kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein 14-Jähriger wurde am Donnerstag in Chemnitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild)  © 123rf/huettenhoelscher

Das Unglück geschah gegen 13 Uhr auf der Kreuzung Beyerstraße/Paul-Jäkel-Straße. Laut Polizeiangaben überquerte der 14-Jährige die Straße - eine Škoda-Fahrerin (29) erfasste den Teenager dabei.

Der Jugendliche wurde schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.

Vor Ort waren zahlreiche Rettungskräfte und die Polizei. Auf der Kreuzung kam es am Mittag kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

