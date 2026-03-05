Teenager in Chemnitz von Auto erfasst: 14-Jähriger schwer verletzt

Chemnitz - Schwerer Unfall am Donnerstagmittag in Chemnitz : Ein Teenager (14) wurde im Stadtteil Schloßchemnitz von einem Škoda erfasst. Der Jugendliche kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Ein 14-Jähriger wurde am Donnerstag in Chemnitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Das Unglück geschah gegen 13 Uhr auf der Kreuzung Beyerstraße/Paul-Jäkel-Straße. Laut Polizeiangaben überquerte der 14-Jährige die Straße - eine Škoda-Fahrerin (29) erfasste den Teenager dabei.

Der Jugendliche wurde schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.