1.088
Teenager in Chemnitz von Auto erfasst: 14-Jähriger schwer verletzt
Chemnitz - Schwerer Unfall am Donnerstagmittag in Chemnitz: Ein Teenager (14) wurde im Stadtteil Schloßchemnitz von einem Škoda erfasst. Der Jugendliche kam schwer verletzt ins Krankenhaus.
Das Unglück geschah gegen 13 Uhr auf der Kreuzung Beyerstraße/Paul-Jäkel-Straße. Laut Polizeiangaben überquerte der 14-Jährige die Straße - eine Škoda-Fahrerin (29) erfasste den Teenager dabei.
Der Jugendliche wurde schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.
Vor Ort waren zahlreiche Rettungskräfte und die Polizei. Auf der Kreuzung kam es am Mittag kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher