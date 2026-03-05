Kurioser Domino-Unfall in Chemnitz: Sechs Autos am Schloßteich beschädigt

Chemnitz - Kurioser Domino-Unfall am Chemnitzer Schloßteich am Donnerstagmittag! Insgesamt sechs Autos wurden beschädigt.

Am Chemnitzer Schloßteich wurden am Donnerstag sechs Autos nach einem Domino-Unfall beschädigt. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 13.10 Uhr auf der Schloßstraße. Laut ersten Informationen krachte ein Mercedes-Fahrer in einen stehenden Nissan. Dieser wurde wiederum auf einen parkenden Mazda geschoben, welcher dann gegen einen Opel knallte.

Der Opel wiederum stieß gegen einen VW, der daraufhin gegen einen Audi geschoben wurde.



Die Bilanz: sechs beschädigte Autos! Laut Polizeiangaben wurden zwei Personen leicht verletzt.