Schneefall und Glätte: Unfälle auf Sachsens Straßen

Chemnitz/Geringswalde - Am Donnerstagabend kam es zu mehreren Unfällen auf winterlichen Straßen in Chemnitz und Umgebung.

Der Seat blieb nach dem Unfall in einem Gebüsch liegen. © Chempic

Ein Seat war gegen 19.30 Uhr auf der Glösaer Straße in Chemnitz unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Der Seat prallte gegen ein Verkehrsschild und die Leitplanke, überschlug sich und kam schließlich in einem Gebüsch zum Liegen.

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde der Fahrer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Die Glösaer Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.