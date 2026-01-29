 1.892

Schneefall und Glätte: Unfälle auf Sachsens Straßen

In Chemnitz hat sich am Donnerstagabend ein Seat auf der Glösaer Straße überschlagen. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Von Victoria Winkel, Claudia Ziems

Chemnitz/Geringswalde - Am Donnerstagabend kam es zu mehreren Unfällen auf winterlichen Straßen in Chemnitz und Umgebung.

Der Seat blieb nach dem Unfall in einem Gebüsch liegen.
Der Seat blieb nach dem Unfall in einem Gebüsch liegen.  © Chempic

Ein Seat war gegen 19.30 Uhr auf der Glösaer Straße in Chemnitz unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Der Seat prallte gegen ein Verkehrsschild und die Leitplanke, überschlug sich und kam schließlich in einem Gebüsch zum Liegen.

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde der Fahrer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Die Glösaer Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Mini überschlägt sich auf schneeglatter Straße

Auf der B176 bei Altgeringswalde überschlug sich ein Mini.
Auf der B176 bei Altgeringswalde überschlug sich ein Mini.  © EHL Media/Dietmar Thomas

Gegen 20 Uhr kam es auf der B176 bei Altgeringswalde zu einem Verkehrsunfall.

Ein Mini-Fahrer war in Richtung Hartha unterwegs, als das Fahrzeug ins Schleudern geriet und von der Straße abkam.

Das Auto überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen.

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde der Fahrer durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Feuerwehr Geringswalde war mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Die B176 musste voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Bereits am Donnerstagmittag musste nach einem heftigen Unfall die S297 bei Rodersdorf (Gemeinde Weischlitz, Vogtland) voll gesperrt werden.

Erstmeldung: 29. Januar, 21.34 Uhr, zuletzt aktualisiert: 22.07 Uhr

Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas

