Vollsperrung nach heftigem Crash in Chemnitz

Chemnitz - Vollsperrung nach Unfall am Freitagmorgen in Chemnitz !

Ein Transporter und ein Opel krachten auf der Altchemnitzer Straße zusammen. © Jan Härtel

Gegen 7 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Altchemnitzer Straße gerufen.

Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Opel mit einem Transporter frontal zusammengekracht.

Nach ersten Informationen vom Unfallort mussten zwei Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.