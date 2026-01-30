1.889
Vollsperrung nach heftigem Crash in Chemnitz
Chemnitz - Vollsperrung nach Unfall am Freitagmorgen in Chemnitz!
Gegen 7 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Altchemnitzer Straße gerufen.
Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Opel mit einem Transporter frontal zusammengekracht.
Nach ersten Informationen vom Unfallort mussten zwei Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Altchemnitzer Straße musste zwischen Treffurthstraße und Bruno-Salzer-Straße Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
Titelfoto: Jan Härtel