 1.889

Vollsperrung nach heftigem Crash in Chemnitz

In Chemnitz musste am Freitagmorgen die Altchemnitzer Straße nach einem Unfall gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Vollsperrung nach Unfall am Freitagmorgen in Chemnitz!

Ein Transporter und ein Opel krachten auf der Altchemnitzer Straße zusammen.
Ein Transporter und ein Opel krachten auf der Altchemnitzer Straße zusammen.  © Jan Härtel

Gegen 7 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Altchemnitzer Straße gerufen.

Dort war aus noch ungeklärter Ursache ein Opel mit einem Transporter frontal zusammengekracht.

Nach ersten Informationen vom Unfallort mussten zwei Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Altchemnitzer Straße musste zwischen Treffurthstraße und Bruno-Salzer-Straße Unfall in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Titelfoto: Jan Härtel

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: