Fußgänger von Škoda erfasst: Mann stirbt nach Unfall in Chemnitz

Chemnitz - Tragischer Ausgang eines schweren Unfalls in Chemnitz : Ein Mann (†94) ist knapp eine Woche nach dem Crash verstorben.

Ein Škoda-Fahrer (71) hatte am vergangenen Donnerstag einen Fußgänger erfasst. Nun ist der 94-Jährige verstorben. © Chempic

Der 94-Jährige wollte am vergangenen Donnerstag die Wolgograder Allee auf Höhe der Fritz-Fritzsche-Straße überqueren.

Er wurde dabei von einem Škoda (Fahrer: 71) erfasst und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Rentner am Dienstag an seinen schweren Verletzungen verstorben.