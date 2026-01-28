2.516
Fußgänger von Škoda erfasst: Mann stirbt nach Unfall in Chemnitz
Chemnitz - Tragischer Ausgang eines schweren Unfalls in Chemnitz: Ein Mann (†94) ist knapp eine Woche nach dem Crash verstorben.
Der 94-Jährige wollte am vergangenen Donnerstag die Wolgograder Allee auf Höhe der Fritz-Fritzsche-Straße überqueren.
Er wurde dabei von einem Škoda (Fahrer: 71) erfasst und kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Rentner am Dienstag an seinen schweren Verletzungen verstorben.
Bei dem Unfall war ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden. Die Wolgograder Allee musste für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.
