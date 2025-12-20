Crash auf Bundesstraße in Chemnitz: VW kracht gegen Leitplanke

Chemnitz - Crash auf der B174 in Chemnitz : Am Samstagvormittag knallte ein VW gegen die Leitplanke.

Eine Spur der B174 musste am Samstagvormittag gesperrt werden. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. © Chempic

Der Fahrer kam gegen 10.15 Uhr im Stadtteil Adelsberg aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Wenig später kam das Auto auf dem Standstreifen zum Stehen.

Schnell rückten Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte an. Eine Spur der Bundesstraße musste gesperrt werden.

Laut ersten Informationen blieb der Fahrer unverletzt.