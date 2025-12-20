536
Crash auf Bundesstraße in Chemnitz: VW kracht gegen Leitplanke
Chemnitz - Crash auf der B174 in Chemnitz: Am Samstagvormittag knallte ein VW gegen die Leitplanke.
Der Fahrer kam gegen 10.15 Uhr im Stadtteil Adelsberg aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Wenig später kam das Auto auf dem Standstreifen zum Stehen.
Schnell rückten Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte an. Eine Spur der Bundesstraße musste gesperrt werden.
Laut ersten Informationen blieb der Fahrer unverletzt.
Mittlerweile ist die Unfallstelle wieder geräumt. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.
Titelfoto: Chempic