Wegen Fahrradfahrer: Bus in Chemnitz muss notbremsen, Kleinkind verletzt

Chemnitz - In Chemnitz musste am Samstag ein Busfahrer eine Notbremsung hinlegen. Dabei ist ein Kind (1) verletzt worden.

Aufgrund der Notbremsung wurde ein Kind (1) im Bus leicht verletzt. (Archivbild) © Harry Härtel

Gegen 17 Uhr war ein derzeit unbekannter Fahrradfahrer auf der Mühlenstraße aus Richtung Müllerstraße unterwegs.

Laut Polizei wechselte der Fahrradfahrer dann an der Kreuzung Mühlenstraße/Georgstraße plötzlich von der Geradeausfahrspur in die Linksabbiegespur.

"Der dort befindliche Fahrer (48) eines Linienbusses MAN konnte nur durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer verhindern", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Durch die Notbremsung fiel im Bus ein Kinderwagen um und ein darin befindliches Kind (1) wurde dabei leicht verletzt.

Der Fahrradfahrer fuhr weiter.