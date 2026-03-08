Wegen Fahrradfahrer: Bus in Chemnitz muss notbremsen, Kleinkind verletzt
Chemnitz - In Chemnitz musste am Samstag ein Busfahrer eine Notbremsung hinlegen. Dabei ist ein Kind (1) verletzt worden.
Gegen 17 Uhr war ein derzeit unbekannter Fahrradfahrer auf der Mühlenstraße aus Richtung Müllerstraße unterwegs.
Laut Polizei wechselte der Fahrradfahrer dann an der Kreuzung Mühlenstraße/Georgstraße plötzlich von der Geradeausfahrspur in die Linksabbiegespur.
"Der dort befindliche Fahrer (48) eines Linienbusses MAN konnte nur durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer verhindern", teilte die Polizei am Sonntag mit.
Durch die Notbremsung fiel im Bus ein Kinderwagen um und ein darin befindliches Kind (1) wurde dabei leicht verletzt.
Der Fahrradfahrer fuhr weiter.
Zu dem Unfall laufen die Ermittlungen und es werden Zeugen gesucht.
Wer kann Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen? Unter der Telefonnummer 0371 8740-0 werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen.
Titelfoto: Harry Härtel