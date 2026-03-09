VW kracht in Ford: Unfall sorgt für Verkehrschaos in Chemnitz

Chemnitz - Am Montagnachmittag hat ein Unfall auf dem Chemnitzer Sonnenberg im beginnenden Feierabendverkehr für Chaos gesorgt.

Der VW ist aus bislang ungeklärter Ursache in einen Ford gefahren. © Harry Härtel/Haertelpress

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein VW an der Kreuzung Reinhardstraße/ Palmstraße mit einem Ford zusammengestoßen.

Der Ford wurde dabei auf der Fahrerseite schwer beschädigt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Laut Polizei gab es bei dem Crash einen Verletzten.

Durch Unfallaufnahme und Bergung kommt es in dem Bereich aktuell noch zu Verkehrsbehinderungen, weil Fahrspuren eingeschränkt sind.