VW kracht in Ford: Unfall sorgt für Verkehrschaos in Chemnitz

Am Montagnachmittag sind auf dem Sonnenberg in Chemnitz ein VW und ein Ford zusammengestoßen. An der Kreuzung Reinhardstraße/Palmstraße gibt es Behinderungen.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am Montagnachmittag hat ein Unfall auf dem Chemnitzer Sonnenberg im beginnenden Feierabendverkehr für Chaos gesorgt.

Der VW ist aus bislang ungeklärter Ursache in einen Ford gefahren.

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein VW an der Kreuzung Reinhardstraße/ Palmstraße mit einem Ford zusammengestoßen.

Der Ford wurde dabei auf der Fahrerseite schwer beschädigt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Laut Polizei gab es bei dem Crash einen Verletzten.

Durch Unfallaufnahme und Bergung kommt es in dem Bereich aktuell noch zu Verkehrsbehinderungen, weil Fahrspuren eingeschränkt sind.

Der Ford wurde bei dem Unfall auf der Fahrerseite stark beschädigt.
Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Neben der Polizei sind auch Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort.

