Opel kracht beim Abbiegen mit Tram zusammen

Chemnitz - Am Montagabend krachten in Chemnitz ein Opel und eine Tram zusammen. Eine Person wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, war gegen 19.30 Uhr eine 19-jährige Opel-Fahrerin auf der Stollberger Straße stadtauswärts unterwegs.

Als sie nach rechts auf die Zufahrt am Flughafen abbiegen wollte, übersah sie offenbar eine ebenfalls stadtauswärts fahrende Tram der Linie 4.

Trotz Notbremsung konnte der 63-jährige Straßenbahnfahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.