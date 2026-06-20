Crash auf Chemnitzer Südring: Opel-Fahrerin will Tier ausweichen, Biker verletzt sich schwer

Chemnitz - Bei einem Unfall auf dem Südring in Chemnitz ist am Freitag ein Biker (51) schwer verletzt worden.

Auf dem Südring in Chemnitz wurde am Freitag ein Biker (51) schwer verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizei war eine Opel-Fahrerin (47) gegen 7.15 Uhr auf dem Südring in Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße unterwegs.

Die 47-Jährige bremste dann, um einem Tier auszuweichen. Ein hinter ihr fahrender Biker (51) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und knallte mit dem Opel zusammen.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.