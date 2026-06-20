Crash auf Chemnitzer Südring: Opel-Fahrerin will Tier ausweichen, Biker verletzt sich schwer
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Chemnitz - Bei einem Unfall auf dem Südring in Chemnitz ist am Freitag ein Biker (51) schwer verletzt worden.
Laut Polizei war eine Opel-Fahrerin (47) gegen 7.15 Uhr auf dem Südring in Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße unterwegs.
Die 47-Jährige bremste dann, um einem Tier auszuweichen. Ein hinter ihr fahrender Biker (51) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und knallte mit dem Opel zusammen.
Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.
Die 47-Jährige blieb bei dem Crash unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7000 Euro.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa