Sperrung auf Chemnitzer Südring nach Unfall: Ford wird gegen Ampel geschleudert
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Chemnitz - Der Südring in Chemnitz musste am Dienstag nach einem Unfall stadtauswärts gesperrt werden.
Gegen 10 Uhr wurde die Polizei zum Südring in Höhe Wladimir-Sagorski-Straße alarmiert.
Dort kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit einem Ford und einem Lkw.
Der Ford wurde noch gegen eine Ampel geschleudert, die Windschutzscheibe zersplitterte und die Beifahrertür wurde massiv beschädigt.
Zu Verletzten ist laut Polizei noch nichts bekannt.
Während der Unfallaufnahme musste der Südring stadtauswärts in Höhe Wladimir-Sagorski-Straße gesperrt werden.
Titelfoto: Jan Härtel